L’onorevole Attilio Pierro è stato nominato vicesegretario provinciale di Salerno in seno al partito Forza Italia.

Grande soddisfazione per Pierro che da poco tempo ha reso ufficiale l’ingresso nel partito di Antonio Tajani, dopo aver abbandonato la Lega di Matteo Salvini. La nuova nomina è associata alla delega agli Enti locali.

“La nomina a vicesegretario provinciale di Forza Italia a Salerno con delega agli Enti locali rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che intendo svolgere con impegno e spirito di servizio – ha commentato l’onorevole -. Metto sin da subito a disposizione del partito, dei nostri amministratori e di tutti i cittadini la mia esperienza e le mie competenze”.

“Ringrazio il segretario regionale Fulvio Martusciello per la fiducia e per questo importante incarico. L’obiettivo è di rafforzare ulteriormente la presenza di Forza Italia sul territorio e contribuire alla crescita di una proposta politica seria, moderata e vicina alle esigenze della comunità salernitana – ha evidenziato Pierro -. Continuerò a lavorare con determinazione per il bene della provincia e per il futuro del nostro partito”.