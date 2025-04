L’eccellenza dell’olio extravergine di oliva al centro dell’importante appuntamento che ha preso il via oggi a Lustra, nella suggestiva cornice del castello di Rocca Cilento. Si tratta di Olivitaly Med, un luogo in cui i principi cardine della dieta mediterranea si incontrano grazie a convegni e workshop.

Numerosi gli esponenti del settore presenti oltre a buyers ed espositori. Ad aprire l’iniziativa un interessante convegno sull’importanza dell’olio come elemento del turismo nel Cilento, durante il quale si sono susseguiti gli interventi di istituzioni locali e regionali, moderato dall’ufficio stampa della Regione Campania Marianna Ferri.

A dare il benvenuto la famiglia Sgueglia, proprietaria del castello, che nel ricordo di Stefano, ideatore tra l’altro dell’evento, ha accolto in sala gli ospiti e rimarcato “l’attenzione sull’importanza dell’olio evo grazie al supporto della Regione e a numerosi appassionati provenienti da tutto il mondo”.

Ha fatto seguito l’intervento del sindaco di Lustra Luigi Guerra che ha ricordato la storia millenaria di Rocca Cilento “che si presta bene ad accogliere eventi come questi. Olivitaly Med è frutto del sogno di un visionario”.

L’appuntamento ha riunito non solo produttori cilentani ma anche calabresi, infatti tra gli stand erano presenti oltre 20 etichette. “Siamo orgogliosi di poter partecipare come Regione Calabria. L’agricoltura come la produzione dell’olio ci accomunano. Sono entusiasta per questa collaborazione” ha affermato Aldo Cannezzaro in rappresentanza della Regione Calabria.

Ma il focus è entrato nel vivo quando i relatori hanno rimarcato l’importanza della manifestazione che vuole essere non solo una vetrina ma un luogo per tessere relazioni e sviluppare nuovi percorsi turistici sulle vie dell’olio. A tal proposito è intervenuto Michele Sonnessa, presidente dell’associazione Città dell’olio, il quale ha approfondito la crescita della tendenza del turismo esperienziale e come l’olio possa essere un valore aggiunto grazie alla tutela del paesaggio olivicolo.

“L’olio – ha ribadito – è al centro di un palco importante e il turismo in tal senso è aumentato negli ultimi anni del 49%: sono oltre 11 milioni i turisti enogastronomici. Portare sul territorio turisti consapevoli significa far vivere un’esperienza autentica. Il 64% di questi turisti esprime il desiderio di voler fare un’esperienza sul turismo dell’olio. Le comunità dell’olio vanno valorizzate anche attraverso il marchio delle Città dell’olio, dedicato alle realtà produttive che condividono una visione di sviluppo. L’olio non è solo un condimento ma un alimento essenziale, tra l’altro, è simbolo per eccellenza della pace”.

Sottolineata anche l’importanza di formare i giovani al turismo enogastronomico da parte di Luca Martuscelli dell’Università dei sapori, associazione nata nel Campus universitario di Fisciano.

A concludere i lavori il consigliere regionale Tommaso Pellegrino e l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo.

“L’olio extravergine di oliva è l’elemento principale della nostra dieta – ha dichiarato Pellegrino -. Lustra è un esempio straordinario di come un patrimonio possa essere valorizzato. Nel nostro Parco ogni comune ha un pregio, una peculiarità, basti pensare ai dialetti, quindi la biodiversità è anche culturale. Gli amministratori sono oggi impegnati per trasformare in opportunità il nostro patrimonio, soprattutto per i nostri giovani. La legge dell’oleoturismo dà un’opportunità: pensiamo ai frantoi storici, ai percorsi negli uliveti, agli ulivi secolari, ai paesaggi che possono trasmettere emozioni uniche ai visitatori. Il settore del turismo esperienziale è in forte crescita e noi abbiamo tutto per poterlo offrire”.

Pellegrino ha inoltre ricordato che l’olio è il nutriente più ricco di antiossidanti e gli oli prodotti nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni sono quelli con la maggior concentrazione di vitamina E e polifenoli rispetto a tutti gli altri prodotti in Italia.

L’assessore Caputo, che ha lavorato alla stesura delle linee guida per l’oleoturismo, ha affermato: “Questo progetto è nato nel ‘cuore dell’olio’ con la visione di Stefano. Ci siamo riusciti grazie alla determinazione e alla forza messa in campo anche grazie ai suoi familiari e all’impegno che profondono ogni anno per la riuscita di questo evento. Stiamo puntando molto sull’olio perché dobbiamo recuperare un gap importante rispetto alle altre regioni. Non siamo riconosciuti tra le regioni che producono tra i migliori oli e dobbiamo rimediare perché la nostra qualità è altissima. Abbiamo lavorato tanto su questo settore e abbiamo messo in campo tante iniziative innovative. L’olio deve diventare, come il vino, l’ambasciatore dei territori produttivi. Stiamo mettendo in campo misure per finanziare attività produttive agricole e per far sì che le imprese si mettano insieme. Questa iniziativa deve segnare ogni anno un passo in avanti rispetto al precedente”.

Alla fine del convegno l’assessore ha annunciato la volontà di istituire un premio alla memoria di Stefano Sgueglia per l’olio di miglior qualità presente in Campania.

A seguire nelle aree esterne del castello gli ospiti sono stati allietati da un pranzo a base di prodotti tipici e tra i dessert proposto anche il gelato all’olio.

Nel pomeriggio non sono mancati incontri, masterclass, esposizioni dei migliori oli locali e internazionali con produttori provenienti anche da Portogallo, Spagna, Grecia e Marocco e convegni tra cui uno a cura del Maestro Peppe Vessicchio che ha argomentato sulla “visione di Stefano Sgueglia” e altre premiazioni.

Gli appuntamenti proseguiranno domani a partire dalle ore 10 con l’apertura e un convegno sulle tendenze e sul mercato dell’olio e il 28 aprile alle 10 con un seminario didattico dedicato all’olio evo, dalla bellezza del paesaggio alla sua bontà a tavola.

