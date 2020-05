Locali sicuri con Pama Arredamenti. Tre soluzioni professionali per rispettare le normative anti-Covid

Per rendere i locali aperti al pubblico sicuri e in perfetta armonia con le normative nazionali anti-Coronavirus, Pama Arredamenti di Polla ha pensato a tre soluzioni progettate nei minimi dettagli per rendere più serena la permanenza dei clienti e dei lavoratori all’interno delle attività commerciali.

A cominciare da Tetris, il distanziatore salvaspazio per ristoranti, bar o uffici. Si tratta di un prodotto pratico, liberamente configurabile e funzionale alle esigenze di clienti e professionisti. Tetris è rimodulabile ed occupa poco spazio, evitando l’effetto ingombrante dei classici distanziatori. Per questo, aumenta la capienza all’interno del locale fino al 33% in più. Inoltre, è riutilizzabile in diversi ambienti grazie al suo design raffinato e sobrio.

Un prodotto che non può mancare in questo periodo è anche il totem igienizzante, reinventato da Pama in forma ancora più pratica e robusta. Si tratta di Mop+, dispositivo reso obbligatorio nei locali aperti al pubblico dalle recenti normative nazionali. A un costo accessibile, soli 70 euro IVA e trasporto esclusi, i titolari di attività commerciali possono rendere sicuri i luoghi di lavoro e svago con il totem Mop+, una struttura in legno stabile e sicura, dotata di cestino, dispenser, piedini in gomma per una maggiore praticità, area personalizzabile, doppia mensola con foro portadispenser e mensola portaguanti con fermo in acciaio.

Infine, è la volta di Parà, il parafiato sapientemente ideato e realizzato da Pama Arredamenti. Si tratta di un prodotto molto versatile, facile da montare, leggero ed impercettibile. Parà può essere regolato sia in altezza, da 0 a 15 centimetri, sia in lunghezza da 100 a 200 centimetri.

Il team di architetti e interior designer di Pama Arredamenti è sempre a disposizione dei clienti per una consulenza personalizzata al fine di riaprire i locali in tutta sicurezza, ottimizzare gli spazi e rispettare le norme sul distanziamento all’interno di ristoranti, bar o uffici. E’ possibile progettare soluzioni su misura per tutti gli spazi.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0975/331865.

– Maria De Paola –

