Lo studio di consulenza fiscale e del lavoro Studio Associato Ferraioli, con sede a Polla, cerca figure professionali
Lo Studio Associato Ferraioli è uno studio di consulenza fiscale e del lavoro con sede a Polla ed è alla ricerca di figure professionali per la gestione degli adempimenti relativi al settore lavoro, anche se abilitati ed iscritti all’Albo.
Si prega inviare candidature/curriculum al seguente indirizzo mail info@studioferraioli.com
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