E’ stato ritrovato in buone condizioni di salute Davide Proto, lo studente di Salerno scomparso da Bologna il 7 febbraio.

Non avendo più sue notizie, la famiglia aveva lanciato l’allarme e grazie all’operazione congiunta tra Forze dell’Ordine e le segnalazioni dei cittadini Davide è stato ritrovato.

Pare che una signora l’abbia notato su un treno e abbia allertato subito l’Associazione Penelope che ha seguito il caso sin da subito.

Sospiro di sollievo per tutti gli amici di Davide che hanno trascorso giorni di tremenda apprensione.