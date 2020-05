Lo storico “Tempietto di San Gerardo” stazionerà dal 25 al 28 maggio davanti all’ospedale di Potenza

Come noto, quest’anno non ci sarà la possibilità di organizzare alcun evento legato ai festeggiamenti del Santo Patrono della Città di Potenza, tra i quali anche quello della Parata dei Turchi, ed è per questo che con entusiasmo e profonda condivisione l’Azienda Ospedaliera “San Carlo” ha aderito alla richiesta dell’Associazione Culturale “Portatori del Santo” di poter realizzare l’iniziativa simbolica di esporre lo storico “Tempietto di San Gerardo” negli spazi antistanti l’ingresso dell’ospedale nei giorni 25, 26, 27 e 28 maggio.

L’iniziativa nasce per dimostrare vicinanza a tutti i malati e rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario per l’opera preziosa e fondamentale svolta in questo periodo così difficile.

Una breve cerimonia di affidamento del Tempietto da parte dei Portatori del Santo è prevista per lunedì 25 maggio alle ore 10.00, alla presenza del Direttore Generale Barresi, del sindaco di Potenza Guarente, dell’assessore alla Cultura D’Ottavio oltre che del Direttore Medico di Presidio Bellettieri, dei Cappellani del San Carlo e di una rappresentanza di medici ed operatori sanitari.

– Chiara Di Miele –