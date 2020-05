Lo staff ostetrico del "Curto" di Polla aderisce al progetto “Maternità Sicura COVID19"

Anche lo staff ostetrico dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla aderisce a “Maternità Sicura Covid 19 – Comodomante Videochiamiamoci – le Ostetriche rispondono”, il progetto ideato dall’Ordine delle Ostetriche della provincia di Salerno e realizzato in collaborazione con le Direzioni Strategiche dell’Asl Salerno e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, con i rispettivi Direttori dei Dipartimenti del Materno Infantile.

L’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del “Curto”, diretta dal dottore Francesco de Laurentiis, ha realizzato un video tutorial per le donne in gravidanza grazie alla collaborazione delle ostetriche Villani, D’Alto, Chirico, Pugliese, Volonnino e Morena e dei medici del reparto.

Si tratta di un progetto che viene incontro a chi sta vivendo la maternità in questo periodo di emergenza sanitaria e che in questo modo può rivolgersi all’ostetrica, figura di riferimento nel percorso del parto. Consta di tre fasi: la pubblicazione di un elenco di tutte le ostetriche della provincia disponibili ad essere consultate telefonicamente per offrire gratuitamente il loro supporto, la distribuzione, dopo il parto, di una scheda con l’autorizzazione ad essere contattata dall’ostetrica territoriale per essere accompagnata nella gestione del puerperio e dell’allattamento e la diffusione di video tutorial dedicati alle donne gravide.

Proprio come hanno fatto le ostetriche del “Curto”, rassicurando le gravide su come verranno assistite in questo momento delicato, dal travaglio alle dimissioni, per poi passare alla gestione dell’allattamento.

– Chiara Di Miele –