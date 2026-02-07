Si riparte col derby.

La 16^ giornata di Serie A riporta lo Sporting Sala Consilina in campo dopo la pausa per gli Europei Futsal 2026.

Lunedì 9 febbraio, alle 20.30, i gialloverdi saranno di scena sul campo del Napoli Futsal. I ragazzi affronteranno il match con attenzione, ritmo e continuità, per dare seguito al lavoro svolto e ritrovare subito il giusto passo.

E’ possibile seguire i dragoni gialloverdi su YouTube al link https://oonthe.link/livesporting e sul canale ufficiale della Divisione Calcio a 5.