Lo Sporting Sala Consilina annuncia il rinnovo del contratto di mister Felipe Conde per un altro anno, una decisione che nasce dalla profonda convinzione che il percorso intrapreso insieme stia portando risultati concreti e duraturi.

L’arrivo del mister ha rappresentato una vera e propria svolta per la squadra non solo sul piano dei risultati, ma soprattutto nell’atteggiamento, nella mentalità e nello stile di gioco. Fin dai primi allenamenti, Conde ha saputo trasmettere entusiasmo, disciplina e una chiara identità tattica. Il gruppo lo ha seguito con fiducia, mostrando una crescente coesione e un netto cambio di passo.

I risultati recenti parlano chiaro: la squadra è tornata a essere competitiva, compatta e propositiva. Ogni partita dimostra come il lavoro settimanale stia dando i suoi frutti, sia dal punto di vista tecnico che umano.

Grazie a questo cambio di rotta e di atteggiamento è stato possibile conquistare una salvezza fondamentale che fino a pochi mesi fa sembrava in discussione. “Se avessimo fatto maggiore attenzione nella parte centrale del campionato, dove sono stati commessi errori costati punti pesanti, oggi staremmo parlando di un possibile ingresso in zona playoff – fanno sapere i vertici della società -. Punti lasciati per strada che ora pesano come un macigno sulla classifica, ma servono da lezione per il futuro”.

Con questo rinnovo la società intende dare continuità a un progetto tecnico ambizioso, fondato su valori solidi e una visione chiara. “A mister Conde va il nostro ringraziamento per quanto fatto finora e il nostro in bocca al lupo per la prossima stagione: siamo certi che insieme potremo raggiungere nuovi traguardi“ conclude lo Sporting.