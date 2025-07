Francesco D’Onofrio, poliziotto originario di Sant’Arcangelo, nel potentino, non ha esitato un secondo ad intervenire dopo l’esplosione avvenuta venerdì scorso nel quartiere Prenestino a Roma, dove un incendio partito da un deposito Gpl annesso ad una stazione di servizio ha provocato numerosi feriti e ingenti danni.

Francesco è stato tra i primi ad arrivare e con l’Ispettore Marco Neri, dopo aver salvato le ultime due persone che mancavano all’appello, è stato investito dall’onda d’urto che lo ha sbalzato contro un’auto.

“Sono arrivato per primo sul posto grazie ad una segnalazione da parte di alcuni colleghi del Commissariato di Torpignattara che dagli uffici avevano udito la prima deflagrazione – racconta Francesco D’Onofrio ad Ondanews – Giunto con l’auto di servizio mi sono fatto largo e sono arrivato direttamente al primo incendio e mi sono reso conto che era nulla in confronto a quello che poteva succedere. C’era una fuga di gas ed era necessario mettere in sicurezza l’area per un raggio molto ampio. Era chiara la situazione di pericolo e mi sono fatto inviare sul posto altri equipaggi al fine di circoscrivere la zona e allontanare le persone. Era andato tutto bene e avevamo evacuato circa 20 persone. Con l’ausilio fondamentale dell’Ispettore Marco Neri del Beta Como 11 e successivamente del Beta Como 12 ci siamo coordinati in maniera maniacale”.

Il poliziotto e il collega sono al momento ricoverati presso il Policlinico Umberto I, le ustioni sono quasi tutte di terzo grado e domani verranno sottoposti ad un trapianto della cute. Tanti gli attestati di stima, la sua terra di origine si è stretta intorno a lui e sono giunti gli auguri di pronta guarigione anche dal Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

“Dopo un trauma del genere avere tante persone che si interessano a te e alla tua salute è un bastone sul quale poggiarsi e fa veramente tanto piacere. È sempre bello sapere che ci sono delle persone che si preoccupano per te. Non siamo eroi, abbiamo fatto semplicemente bene il nostro lavoro. È sempre una scelta personale e noi abbiamo anteposto la vita degli altri alla nostra. Il nostro contributo è stato quello di fare in modo che le cose andassero per il meglio e siamo più che soddisfatti” continua.

“Lo rifarei senza pensarci due volte. Il nostro lavoro ci chiede anche di mettere la nostra vita a repentaglio. Lo farei altre mille volte. Il mio pensiero in questo momento va alla nostra salute e spero che ci riprendiamo subito per tornare a fare quello che mi è sempre piaciuto: montare su una volante e aiutare le persone” conclude.

