Lo chef Alessandro Borghese arriva a Palinuro per una puntata del programma Sky “4 Ristoranti”

Le telecamere del famoso programma di Sky Uno “4 Ristoranti” hanno raggiunto questa mattina anche il Cilento e più precisamente il porto di Palinuro, frazione balneare del comune di Centola.

Ad attendere lo chef Alessandro Borghese, famoso conduttore del programma, c’erano il sindaco di Centola Carmelo Stanziola, il vicesindaco Silverio D’Angelo e l’assessore al Turismo Angela Ciccarini.

“È stato un onore e un piacere per tutti noi ricevere le telecamere di Sky Uno e ospitare per un giorno lo chef Alessandro Borghese – ha dichiarato il sindaco Stanziola – L’impegno che mettiamo nella promozione del territorio è ripagato anche da queste iniziative che ci permettono di far conoscere i nostri meravigliosi posti in tutta Italia. È un lavoro che il Comune di Centola compie quotidianamente e che viene gratificato anche da questi importanti eventi verso i quali siamo sempre aperti e disponibili”.

Dopo Palinuro toccherà al Comune di Casal Velino ospitare lo chef Borghese. In tutto saranno quattro i ristoranti cilentani che ospiteranno le telecamere del programma che vedranno gli chef sfidarsi nell’arte culinaria con l’importante supervisione di Borghese.

– Maria Emilia Cobucci –