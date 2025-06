Lite tra nordafricani ieri in una comunità per minorenni a Battipaglia dove i tre erano ospiti. Alla base sembrerebbero esserci stati futili motivi che in breve hanno portato a far degenerare violentemente il litigio.

Al termine uno dei tre è rimasto ferito alla mano e per lui si è reso necessario l’intervento del 118 e il conseguente trasferimento in ospedale per le cure del caso.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia di Stato di Battipaglia, agli ordini del Vice Questore Giuseppe Fedele, che hanno ricostruito il fatto.

Al termine, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, uno dei coinvolti è stato trasferito in un’altra comunità poiché responsabile recentemente di altri episodi simili.