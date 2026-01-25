Momenti di tensione nella serata di ieri a Eboli per una lite tra commercianti.

Per cause da chiarire, ma presumibilmente per motivi legati alla viabilità, due donne avrebbero iniziato ad avere un diverbio con una storica commerciante di via Gianbattista Vignola.

Dalle parole si è poi passati alle mani, con la vittima che ha avuto la peggio che è finita in ospedale dove le è stata data una prognosi di 15 giorni.

Per placare gli animi e riportare le tre all’ordine si è reso necessario l’intervento degli agenti della Polizia Municipale.