Tensione ieri pomeriggio sulla spiaggia di Castellabate a causa di un litigio scaturito tra due uomini napoletani nella frazione Lago, su un tratto di spiaggia libera.

Un 65enne, accompagnato dal suo cagnolino, avrebbe aggredito un 36enne dopo alcune lamentele di quest’ultimo per la presunta presenza incustodita della bestiola.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. Presenti sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Castellabate, guidati dal Comandante Gennaro Malandrino, per ricostruire l’accaduto.

Il tratto di spiaggia interessato è soggetto ad un’ordinanza comunale che vieta la presenza di animali, pertanto il 65enne è stato sanzionato.