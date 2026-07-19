Una violenta lite è degenerata in un accoltellamento nella notte tra venerdì e sabato in via Pastore, davanti a un bar a Battipaglia.

Un giovane gambiano è stato ferito gravemente ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del “Ruggi” di Salerno.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe avuto un alterco con un altro straniero, per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Al culmine, l’aggressore avrebbe cacciato un coltello colpendo il gambiano.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo di Battipaglia che dopo le indagini sono risaliti all’identità del responsabile che è stato rintracciato ad Eboli.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasportato nel carcere di Salerno.