Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi a Capaccio, in località Gromola.

Per cause da accertare un rumeno di 57 anni e un marocchino di 47 anni hanno iniziato ad avere un diverbio che è culminato in violenza: il rumeno brandendo un coltello ha inferto dei fendenti all’altro uomo.

Il tutto è accaduto in casa del 57enne e durante l’alterco era presente in casa anche la sua compagna, una donna di origini moldave.

Sul posto sono stati allertati ad intervenire i sanitari del 118 che hanno condotto d’urgenza al “Ruggi” il ferito, che versa in gravi condizioni.

L’aggressore, invece, è stato prontamente arrestato per tentato omicidio dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli. In casa è stato trovato anche il coltello che è stato posto sotto sequestro.