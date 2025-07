Anche Salerno gioisce per l’oro conquistato dalla squadra maschile di sciabola azzurra di cui fa parte il giovane atleta Michele Gallo insieme a Luca Curatoli, Matteo Neri e Pietro Torre.

Gli Azzurri hanno vinto l’oro ai Mondiali in corso a Tbilisi battendo l’Ungheria 45-36, diventando così campioni del mondo di sciabola maschile dopo 10 anni da Mosca 2015.

All’inizio Curatoli ha subito l’esperienza di Szilagyi e l’Italia è andata sotto di 5-2. Dopo essere andato sotto sul 12-4 il salernitano Gallo ha rimontato contro Gemesi per arrivare al punteggio di 13-13.

In seguito ha continuato a brillare contro Rabb e nella sfida contro Szilagyi l’ungherese ha subito il giovane azzurro di Salerno che si è imposto per 5-1. A chiudere è stato Curatoli che ha raggiunto il punteggio finale di 45-36 che ha consentito di mettere l’oro al collo.

Michele Gallo, classe 2001, gareggia sotto l’egida dei Carabinieri. Nel 2022 ai mondiali di Il Cairo ha vinto la medaglia di bronzo a squadre, l’anno seguente ai Giochi europei di Cracovia ha conquistato l’argento perdendo in finale contro la squadra francese e l’anno scorso ai Campionati europei di Basilea ha vinto il titolo continentale battendo in finale Luca Curatoli per 15-10.