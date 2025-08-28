L’Istituto Paritario Athena di Teggiano ricerca docenti da inserire in organico
L’Istituto Paritario “Athena” di Teggiano comunica l’apertura delle selezioni per l’inserimento di docenti nel proprio organico per l’anno scolastico 2025/2026.
Le figure ricercate riguardano le seguenti classi di concorso:
- Lingua e Letteratura Italiana
- Lingua Inglese
- Geografia
- Meccanica
- Informatica
COME CANDIDARSI
Gli interessati possono inviare la propria Messa a Disposizione (MAD) all’indirizzo email istitutiathena@gmail.com
Si raccomanda di indicare nell’oggetto della mail la classe di concorso per la quale ci si propone.
L’Istituto Athena è alla ricerca di docenti motivati e preparati, desiderosi di contribuire alla crescita formativa degli studenti in un ambiente scolastico dinamico e professionale.
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –