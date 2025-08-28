L’Istituto Paritario “Athena” di Teggiano comunica l’apertura delle selezioni per l’inserimento di docenti nel proprio organico per l’anno scolastico 2025/2026.

Le figure ricercate riguardano le seguenti classi di concorso:

Lingua e Letteratura Italiana

Lingua Inglese

Geografia

Meccanica

Informatica

COME CANDIDARSI

Gli interessati possono inviare la propria Messa a Disposizione (MAD) all’indirizzo email istitutiathena@gmail.com

Si raccomanda di indicare nell’oggetto della mail la classe di concorso per la quale ci si propone.

L’Istituto Athena è alla ricerca di docenti motivati e preparati, desiderosi di contribuire alla crescita formativa degli studenti in un ambiente scolastico dinamico e professionale.

