“Il nodo dell’intramoenia è centrale nella battaglia contro le liste d’attesa e non può più essere affrontato con ambiguità o tolleranze”. Lo dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, commentando le misure illustrate dal Ministro della Salute Orazio Schillaci per ridurre i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie.

“Condividiamo il principio espresso: non servono per forza nuove norme, ma l’applicazione rigorosa di quelle esistenti – sottolinea -. La legge è chiara: l’attività libero-professionale intramoenia, che ormai sembra fuori controllo, non può superare quella istituzionale e spetta ai direttori generali vigilare, fino alla sospensione in caso di violazioni. È su questo punto che si misura la credibilità del sistema”.

Per UGL Salute il problema non è lo strumento in sé, ma le distorsioni che negli anni si sono consolidate: “L’intramoenia nasce come opportunità regolata, non come scorciatoia per aggirare le liste d’attesa. Se in un’azienda sanitaria si registrano volumi eccessivi di prestazioni a pagamento o si mantengono agende chiuse nel pubblico siamo di fronte a una violazione dello spirito e della lettera della legge. Non è accettabile che una prestazione sia indisponibile per mesi e poi diventi immediatamente accessibile quando si paga”.

Giuliano sottolinea inoltre la necessità di garantire concretamente il diritto dei cittadini, in caso di superamento dei tempi massimi, a ottenere la prestazione nel privato accreditato o in intramoenia pagando solo il ticket. “Si tratta di un diritto esigibile. Le aziende sanitarie devono attivare procedure chiare e automatiche, senza costringere il cittadino a un percorso a ostacoli. Allo stesso tempo, è fondamentale che il personale sanitario non venga lasciato solo e che i carichi di lavoro siano sostenibili”.

Positivo, secondo il sindacato, il percorso verso l’unificazione dei CUP regionali e l’integrazione delle agende del pubblico e del privato convenzionato, così come l’apertura di ambulatori serali e nel fine settimana con adeguata incentivazione economica. “Ogni leva organizzativa può essere utile, ma senza un controllo rigoroso dell’intramoenia e una reale trasparenza dei dati il rischio è quello di intervenire solo sugli effetti e non sulle cause”.

UGL Salute ribadisce infine la necessità di un confronto permanente con le Regioni. “I poteri sostitutivi devono restare una extrema ratio, ma è evidente che non possono più esserci alibi. Servono responsabilità gestionale, monitoraggi costanti e sanzioni laddove si registrino abusi. La sanità pubblica deve tornare a garantire equità di accesso: il diritto alla cura non può dipendere dalla capacità di pagare”.

“Come organizzazione sindacale – conclude Giuliano – siamo pronti a collaborare per individuare soluzioni concrete, ma vigileremo affinché le regole vengano rispettate e il sistema non scarichi inefficienze su cittadini e operatori”.