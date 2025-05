Questa mattina il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presentato i dati del monitoraggio sulle Liste d’attesa relativi alle cosiddette “prestazioni-sentinella”. Insieme a lui al tavolo il Direttore Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale Antonio Postiglione e il Direttore dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva.

Lo studio ha preso a riferimento le prestazioni-sentinella e le modalità di calcolo della performance previste dal vigente Piano Nazionale Governo Liste d’Attesa, che prevede il monitoraggio di 69 prestazioni di specialistica ambulatoriale (distinte in prime visite e prestazioni diagnostiche).

“I dati che proponiamo oggi all’opinione pubblica – ha detto De Luca – sono i risultati di un impegno straordinario di centinaia di nostri dipendenti, di medici, di infermieri, di personale amministrativo e tecnico informatico che porta oggi a poter affermare una cosa semplice, ossia che la Campania è all’avanguardia in Italia in tanti rami della Sanità: siamo primi per i tempi di pagamento di farmaci e dispositivi medici, siamo primi per il fascicolo sanitario elettronico, che raccoglie dati non solo delle strutture pubbliche ma anche di quelle private convenzionate, siamo primi per i sistemi informatici con la piattaforma Sinfonia e non solo, abbiamo attivato il Centro di Prenotazione Unico regionale che alcune Regioni del Nord stanno ancora implementando. Ed oggi, dopo un grande lavoro sulle liste d’attesa, possiamo dire di aver raggiunto livelli di assoluta eccellenza nelle prime visite e in gran parte delle prestazioni diagnostiche. Lo certificano i dati che sono a disposizione di tutti“.

Le risorse statali destinate alla Regione Campania e finalizzate al recupero delle liste di attesa, dal 2020 al 2024, sono state pari a 212.729.397 euro, di cui la Regione ha destinato 48.856.240 euro a favore delle strutture pubbliche e 163.873.157 euro a favore delle strutture private.

“Per le prestazioni classificate come urgenti o brevi da erogare entro i 3 giorni o i 10 giorni, eroghiamo al 96% dei cittadini che le richiedono. Non abbiamo situazioni di particolari criticità, abbiamo qualche ritardo che riguarda la diagnostica relativa alle gastroscopie, alla colonscopia e in parte all’oculistica ma per limiti di personale – ha spiegato -. Tutto quello che stiamo facendo è frutto di un lavoro immane che non sarà messo in discussione dalla politica politicante. Lo difenderemo con le unghie e con i denti. La Campania non tornerà mai più ad essere la regione dei debiti, della cialtroneria politica, della sanità utilizzata per fare clientela politica. Ricordo anche che la Campania ha usato fino all’ultimo euro i fondi per ridurre le liste di attesa, mentre altre Regioni non lo hanno fatto“.

CLICCA QUI per leggere il Report della Regione.