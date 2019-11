Liquidazione Centro Sportivo Meridionale.Donato Alberico:”Metasport continuerà a lavorare regolarmente”

Continua a tenere banco la vicenda della messa in liquidazione del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo.

Dopo l’Assemblea Generale del Consiglio di Amministrazione dello scorso 18 novembre, i sindaci del Consorzio Bacino SA3 hanno scritto tramite il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Raffaele Accetta delle precisazioni indirizzate al sindaco di Sanza Vittorio Esposito alla guida del Consiglio di Amministrazione riguardanti la morosità di alcuni Comuni.

La situazione resta complessa e, al momento, da inquadrare in modo definitivo ma un punto di vista fermo è rappresentato dalle attività sportive messe in campo dalla Metasport.

“Continueremo a lavorare regolarmente e a garantire la nostra presenza ai numerosi tesserati Metasport – ha dichiarato ad Ondanews il Direttore Donato Alberico – l’unica circostanza che cambierà per noi sarà il pagamento delle utenze in quanto Metasport si assumerà direttamente il costo delle stesse”.

Il Centro Sportivo, quindi, per quanto riguarda le attività sportive “continuerà a funzionare regolarmente – ha precisato Alberico – Una criticità finanziaria c’è e resteremo in attesa degli sviluppi circa i rapporti tra Consorzio e Comuni, ma la Metasport continuerà in ogni caso le proprie attività”.

L’intento comune dichiarato, anche dai Comuni e dal Consorzio, è quello di continuare a fornire un servizio essenziale per i cittadini e la tutela del patrimonio anche tramite la previsione di soluzioni innovative di gestione dell’impianto che verranno delineate all’esito di una delibera che i 12 Comuni Soci Fondatori dovranno assumere in breve tempo.

– Maria De Paola –

