L’innovativa app Yousho ideata da Pio Cancro di Teggiano sulle pagine di Millionaire

Continua a riscuotere successo l’app Yousho ideata dall’imprenditore Pio Cancro di Teggiano. Dopo essere stata presentata sul Sole 24 Ore, è stata pubblicata sulle pagine del Millionaire, il mensile business più letto in Italia.

L’app nasce per consentire agli utenti di comparare i prezzi dei negozi online più importanti come Amazon, eBay, Douglas, rappresentando un notevole risparmio non solo in termini economici, ma anche di tempo per l’acquirente che ha immediatamente a disposizione i costi dei prodotti su oltre 20 e-commerce disponibili.

Gli utenti che effettueranno ricerche di prodotti tramite Yousho riceveranno crediti convertibili in buoni Amazon. Ciò costituisce un’ulteriore fonte di risparmio sulla piattaforma di acquisti tra le più utilizzate al mondo.

“Con Yousho – specifica Pio Cancro – puntiamo a far sì che dei miliardi di fatturato che incassano ogni anno gli e-commerce, una parte rimanga agli utenti quindi agli attori dell’economia locale“.

Per poter usufruire dei servizi collegati a Yousho, è necessario essere in possesso del “codice amico” rintracciabile sui social con gli hashtag #yousho, #sbloccalapp e #yousherpro. Proprio quest’ultimo hashtag introduce una nuova figura, lo Yousher Pro, che può avere a disposizione un suo spazio virtuale, il VStore, tramite il quale potrà generare dei link che gli consentiranno di guadagnare tramite i consigli d’acquisto.

Per poter utilizzare Yousho, è possibile scaricare l’app gratuitamente dal Play Store o dall’Apple Store oppure utilizzarla su pc accedendo dal sito.

– Maria De Paola –

