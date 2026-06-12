Dal 21 giugno torna la Linea Mare con Autolinee Curcio – LE INFO
Dal 21 giugno al 31 agosto torna la Linea Mare,
il collegamento giornaliero delle Autolinee Curcio
che ti accompagna in totale relax verso
alcune delle più belle località balneari della Calabria
Fermate disponibili:
Tortora – Praia a Mare – San Nicola Arcella
Scalea – Santa Maria del Cedro
Cirella – Diamante
Puoi organizzare la tua giornata come preferisci,
scegliendo tra la corsa singola
o l’opzione di andata e ritorno in giornata
Infoline: 0975 391213