Per ridurre i tempi di percorrenza di 20′ la linea ferroviaria Potenza-Battipaglia subirà una nuova interruzione.

I lavori di ammodernamento sono in calendario il prossimo autunno e si stima che termineranno in 28 giorni. Nel frattempo la Regione Basilicata e Rfi hanno già un dialogo aperto sul tema e nei prossimi giorni dovrebbero fissare il calendario degli interventi.

Trenitalia e la Regione cercano di rassicurare i passeggeri garantendo loro i collegamenti sostitutivi su gomma. Al termine dei lavori e dei conseguenti disagi, resterà ai passeggeri una linea più moderna e un risparmio di circa 20 minuti, che consentirà di abbattere i tempi totali di percorrenza verso Salerno o altre località più a Nord.

“L’idea di viale Verrastro – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Pasquale Pepe – è provare a far coincidere l’avvio del cantiere coi tempi necessari per il rinnovo del servizio relativo al Frecciarossa, in scadenza a fine settembre”.