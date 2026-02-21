Il dottor Tommaso Pellegrino nuovamente ospite nel programma “Buongiorno Benessere”, il settimanale, in onda su Rai 1 e condotto da Vira Carbone, che fornisce utili consigli all’insegna della salute fisica e mentale con ospiti, esperti e nutrizionisti.

Nella puntata in onda questa mattina, il dottore ha affrontato tematiche utili ai telespettatori: quanta acqua bere, come scegliere la più adatta a ciascuno di noi e perchè è fondamentale stare idratati.

“E’ fondamentale bere – esordisce – Il nostro corpo per il 60% è costituito da acqua e ogni cellula, ogni tessuto e ogni organo ha bisogno di idratazione. Pensando al cervello, più sensibile alla carenza di liquidi, quando c’è disidratazione avremo mal di testa, difficoltà di concentrazione e calo di memoria. Il sangue diventa più denso, il cuore lavora di più e quindi sentiamo una sensazione di stanchezza”.

Acqua lontano dai pasti? Per Pellegrino la cosa importante è distribuire nell’arco della giornata l’assunzione di liquidi e durante il pasto 1 o 2 bicchieri può essere utile alla masticazione, alla deglutizione e alla digestione. Per chi soffre di reflusso gastrointestinale è preferibile magari bere prima del pasto e non durante. Un bicchiere di acqua e limone appena svegli la mattina “è eccezionale perché noi stiamo 7-8 ore senza bere durante la notte e l’idratazione ci serve a riattivare la circolazione, ad avere più lucidità e a stimolare l’intestino”.

Secondo il dottore, l’acqua gasata determina un maggiore senso di sazietà perché libera anidride carbonica. Per chi ha il reflusso gastrointestinale o il colon irritabile è consigliabile bere la liscia. L’acqua frizzate non fa dimagrire: determina una sensazione di gonfiore e va a ridurre la sensazione di fame se assunta prima dei pasti ma è un effetto temporaneo. “Non può essere una strategia dimagrante”.

L’acqua in vetro è consigliabile ma per Pellegrino “l’acqua in plastica se ben conservata non dà problemi. L’etichetta è la carta d’identità e dobbiamo controllare il residuo fisso cioè la quantità di sali minerali. La sete è un segnale tardivo, quando subentra significa che siamo già in un inizio di disidratazione. Non dobbiamo mai arrivare ad avere sete. Dobbiamo stimolare gli anziani a bere perché loro non hanno lo stimolo”.