E’ andato in onda ieri sera su Rai 1 il Premio Monica Vitti 2025, noto come “Il Vitti”, che celebra i talenti di cinema, teatro e TV. Un riconoscimento al talento, all’arte cinematografica, teatrale e televisiva dedicato alla musa di Michelangelo Antonioni, compagna di avventure di Alberto Sordi, autrice e regista.

Un evento che ha regalato emozioni anche al gruppo di hairstylist e make-up artist “Mix Art” di cui fa parte Liliana Tierno, titolare del Salone “Oasi di Bellezza” di San Pietro al Tanagro. E’ toccato a loro, infatti, curare il look dei personaggi che hanno preso parte all’evento condotto da Angela Tuccia e Claudio Guerrini nel Roma Convention Center la Nuvola.

Tra i premiati anche Loretta Goggi, Paola Cortellesi, Chiara Francini e Paolo Ruffini.

Vari i protagonisti pettinati da Liliana Tierno che, anche in questa occasione di rilievo nazionale, ha avuto modo di mostrare il suo talento e la sua professionalità.

“Sono davvero felice di aver partecipato con i colleghi di Mix Art al Premio Monica Vitti, un prestigioso appuntamento per il cinema e la TV italiani – dichiara Liliana Tierno -. Grazie alla nostra presidente Irene Quaglia che ci dà sempre l’opportunità di muoverci in giro per l’Italia e di prendere parte a questi eventi importanti con ospiti di rilievo e a Massimo Polese. Possiamo dire di aver chiuso questo 2025 in bellezza!“.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –