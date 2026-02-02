Lieto fine per Luigi Marchesani di Agropoli. E’ stato ritrovato a Salerno
E’ stato ritrovato a Salerno Luigi Marchesani, il 45enne di Agropoli di cui non si avevano notizie da quattro giorni.
A lanciare il primo allarme è stata la figlia che, preoccupata della prolungata assenza del padre, aveva allertato i Carabinieri della locale Compagnia. Nei giorni a seguire, la Polizia Municipale di Agropoli aveva individuato l’apecar dell’uomo in via Pirandello.
Oggi la lieta notizia che annuncia il ritrovamento di Luigi che ancora non ha chiarito le motivazioni del suo allontanamento.