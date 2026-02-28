Si è svolta ieri a Salerno la festa commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ricorrenza ufficialmente stabilita per il 27 febbraio di ogni anno.

La celebrazione, istituita per valorizzare la storia del Corpo, l’impegno e il servizio reso quotidianamente alla collettività, è stata osservata in tutte le Direzioni Regionali, nei Comandi Provinciali d’Italia e nelle Sedi Centrali.

L’evento, dal tema celebrativo “Lì dove serve”, ha rappresentato un momento di particolare significato per tutto il personale in servizio e in quiescenza, oltre che per la cittadinanza che da sempre riconosce nei Vigili del Fuoco un presidio fondamentale di sicurezza, professionalità e solidarietà.

La giornata ha visto susseguirsi momenti istituzionali ad attività dimostrative e iniziative aperte al pubblico. E’ stata l’occasione per condividere con la comunità il valore e la missione del Corpo Nazionale. Erano presenti, tra gli altri, il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Domenico de Pinto e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Filippo Melchiorre.