L’Hotel Villa Venus di Atena Lucana cerca un/una receptionist per il turno di notte
L’Hotel Villa Venus con sede in via Mascero ad Atena Lucana amplia il suo organico.
La struttura ricerca un/una receptionist per il turno notturno.
Si richiedono serietà, conoscenza base della lingua inglese, spirito di squadra e serietà.
Le persone interessate alla mansione possono inviare la propria candidadura allegata di curriculum vitae all’indirizzo email info@hotelvillavenus.it
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –