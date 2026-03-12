Si aprono i battenti della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli, uno degli appuntamenti più prestigiosi del settore a livello internazionale.

Presente all’importante evento anche l’Hotel Villa Venus, storica realtà di Atena Lucana, che arriva nel capoluogo campano con una missione che va ben oltre la semplice promozione aziendale.

In un mercato turistico sempre più orientato alle “esperienze” e meno al semplice pernottamento, la scelta della famiglia proprietaria del Villa Venus è chiara: presentarsi come porta d’accesso a un intero patrimonio, quello del Vallo di Diano. Lo stand dell’hotel alla BMT non promuove solo le proprie camere eleganti o l’offerta gastronomica d’eccellenza, ma si farà portavoce delle bellezze naturali, storiche e culturali dell’intero comprensorio.

A spiegarlo è proprio la titolare Jessica Marino, che sottolinea come il Villa Venus non sia solo una struttura, ma una vera e propria destinazione. Partecipare alla BMT, infatti, vuol dire dar voce a una terra che merita di essere scoperta. “Promuovere il Villa Venus senza promuovere la Certosa di Padula, le Grotte di Pertosa-Auletta o i sentieri del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni sarebbe riduttivo”.

Insieme a Jessica Marino anche il responsabile della reception della struttura ricettiva, Salvatore Casella: “Ho portato con me un mio collaboratore – afferma Marino – perché è importante che chi lavora per noi e con noi viva esperienze come queste, dove ci si confronta con grandi realtà. Questo evento rappresenta una vera e propria crescita personale ed è per noi responsabilità e orgoglio dare questa opportunità”.

Con questa partecipazione, l’Hotel Villa Venus conferma il suo ruolo di leader nel settore, dimostrando che la crescita di una singola attività non può prescindere dallo sviluppo e dalla visibilità dell’intera comunità.

