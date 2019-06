L’erosione costiera nel Golfo di Policastro al centro dell’incontro con Bonavitacola e Picarone

L’erosione costiera è un problema che da tempo interessa il Golfo di Policastro che negli anni è stato privato di molti metri quadrati di spiaggia. L’Amministrazione comunale di Vibonati ha organizzato ieri a Villammare un convegno per trovare una soluzione definitiva al fenomeno erosivo.

“L’oggetto dell’incontro è un grido di allarme che lanciamo contro il fenomeno di erosione galoppante che interessa tutta la fascia costiera – ha dichiarato il sindaco Franco Brusco – Il porto di Policastro ha drenato tutto ciò che proveniva dal fiume Bussento con conseguenze negative per le nostre spiagge. È necessario che la Regione finanzi uno studio di fattibilità per un intervento risolutivo“.

Una richiesta fatto a Franco Picarone e al Vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola, presenti all’incontro. “È necessario che vi uniate come comprensorio – ha dichiarato Picarone – per realizzare una programmazione di salvaguardia dall’entroterra alla costa“. Dello stesso avviso il Bonavitacola che ha sottolineato la necessità di valorizzare il territorio attraverso una politica d’insieme:”Per porre fine all’erosione costiera è necessario fare uno studio di fattibilità, che ci impegniamo a sostenere economicamente, e che ipotizzi le opere necessarie per la risoluzione del problema. Iniziamo con una conferenza dei servizi per poi stabilire le linee guida da seguire“.

Un sostegno al progetto è arrivato dal Presidente della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo Vincenzo Speranza e un ringraziamento da Manuel Borrelli, consigliere di minoranza che ha sottolineato il grande impegno messo in campo dalla Regione per la risoluzione di molte problematiche del Golfo di Policastro.

– Maria Emilia Cobucci –