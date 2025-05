La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa che l’Ente di Formazione Faidee avvia un nuovo corso per diventare Operatore Agricolo.

E’ rivolto a coloro che hanno una passione per la natura e il lavoro all’aria aperta e desiderano costruire un futuro nel settore agricolo. Si tratta di un corso gratuito per Operatore Agricolo, finanziato dal Programma GOL, che offre formazione pratica e teorica con relativa certificazione riconosciuta.

“Un nuovo corso – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano – avviato con il nostro Ente di Formazione Faidee per dare l’opportunità a chi lo desidera di inserirsi nel mondo del lavoro diventando Operatore Agricolo. Offriamo consulenza e accompagnamento per l’iscrizione gratuita tramite il Programma GOL”.

I posti sono limitati. Per tutte le informazioni info@faidee.it, 333-2655647, www.faidee.it oppure presso lo sportello Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina.

Rivolgiti anche a vallodidiano@impresealcentro.it – 0975 527277 – www.impresealcentro.it.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –