Prevenzione nella lotta ai tumori. Sarà il tema del convegno “L’emozione di vivere“, organizzato dall’associazione “FareBene Franco Palumbo“, in programma per domani alle ore 18.30 presso l’azienda agricola San Salvatore 1988, a Giungano.

L’iniziativa, promossa dall’associazione nata in memoria del compianto sindaco di Giungano e di Capaccio Paestum, vedrà il contributo importante di medici e amministratori del territorio.

Interverranno al tavolo dei relatori Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum, Giuseppe Orlotti, sindaco di Giungano, Pantaleo Romanelli, direttore scientifico del Brain Radiosurgery Cyberknife Center, Domenico Della Porta, capo del Dipartimento Prevenzione dell’Asl Salerno, e Giuseppe Damiani, presidente dell’associazione Cilento Verde Blu. Le conclusioni saranno affidate a Sabrina Palumbo, figlia del compianto primo cittadino e presidente dell’associazione “FareBene Franco Palumbo”.

“Durante il periodo festivo è sempre più forte la mancanza di chi non c’è più – afferma Sabrina Palumbo -, questo è il primo Natale senza mio padre ed io in qualche modo ho voluto ricordarlo attraverso questo evento, che non solo rinnova la sua memoria, ma fa luce su una tematica in ordine alla quale è necessaria maggiore sensibilizzazione. Il profondo e assordante dolore che mi ha colpita a seguito della dipartita di mio padre mi spinge a non fermarmi, ma a fare qualcosa per le persone affette dallo stesso male incurabile, mi spinge a dare un contributo a quelle famiglie che vivono lo stesso profondo disagio“.

– Paola Federico –