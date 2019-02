Legge di Bilancio 2019 e Decreto fiscale collegato. A Teggiano l’incontro dell’Ordine dei Commercialisti

Si è tenuto nella mattinata di oggi, presso il Complesso Monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, il convegno “Le Novità della Legge di Bilancio 2019 e del Decreto Fiscale collegato” organizzato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro nell’ambito del percorso di aggiornamento continuo che l’Ente riserva ai professionisti del territorio.

Dopo i saluti del Presidente dell’Ordine Nunzio Ritorto e di Angelo Pagano, delegato alle attività di formazione, il dottore Ernesto Gatto, commercialista e rappresentante per l’Italia del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti presso la Fédération des Experts-comptables européens di Bruxelles, ha passato in rassegna le principali novità introdotte della Legge di Bilancio 2019 e dal collegato Decreto Legge 119/2018 , soffermandosi in particolare sulla fatturazione elettronica e sui nuovi strumenti attraverso i quali il legislatore ha cercato realizzare concretamente la “Pace fiscale”, obiettivo del Contratto di Governo tra i partiti di maggioranza.

“Dopo i grandi timori iniziali ed il debutto tra mille incertezze – ha affermato Ernesto Gatto – gli operatori economici hanno cominciato a familiarizzare con la fattura elettronica ed il Sistema di Interscambio, la piattaforma su cui transitano i documenti elettronici, sembra funzionare bene. L’Italia è lo Stato europeo con l’evasione Iva più alta in termini assoluti e vedremo nei prossimi anni se il grande sforzo richiesto ad aziende e professionisti produrrà gli effetti positivi sperati”.

Gatto ha poi proseguito la propria relazione con l’approfondimento delle misure tese alla “Pace fiscale” tra contribuente ed Erario: la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, la cancellazione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 ed il 2010 , la chiusura delle liti tributarie, la sanatoria delle violazioni formali e, soprattutto, il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali.

“La possibilità di pagare soltanto una ridotta percentuale del debito accumulato in passato è una novità assoluta – ha concluso il dott. Gatto – un grande vantaggio che il Governo ha destinato soltanto ai contribuenti con un un’ISEE inferiore a 20mila euro”.

– Lorenzo Stavola –