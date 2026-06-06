Gli effetti delle tensioni internazionali si propagano rapidamente all’economia globale aprendo così una fase di incertezza.

Ma qual è lo stato di salute dell’imprese del salernitano? Ce lo spiega Andrea Prete, Presidente dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (UNIONCAMERE).

Per il Presidente, il salernitano “si difende bene” ed è dimostrato anche dall’aumento dei traffici marittimi. Il momento politico particolare e l’incertezza non favoriscono molto la crescita delle imprese perché “frena gli investimenti”. Questo ha ricadute sugli aspetti occupazionali.

Nonostante tutto l’economia della provincia è solida, il territorio è ben infrastrutturato e si sta promuovendo molto la parte turistica, come spiegato nell’intervista.

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