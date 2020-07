Le telecamere di Sky e Chef Giorgione a Scario per raccontare le eccellenze culinarie del Cilento

Le telecamere di Sky ancora una volta hanno scelto Scario, la perla del Golfo di Policastro, per una delle sei puntate dedicate all’arte culinaria del Cilento realizzate per il famoso programma “Giorgione: orto e cucina”. Protagonista indiscusso della nota trasmissione in onda su Gambero Rosso Channel è proprio Giorgio Barchiesi, in arte chef Giorgione, che con la sua simpatia e semplicità accompagna i telespettatori in giro per l’Italia alla scoperta delle meraviglie alimentari dello Stivale.

“Il programma nasce dall’idea di raccontare le eccellenze belle dell’Italia – ha dichiarato chef Giorgione – Mi sono battuto molto per venire nel Cilento perché è una miniera di bellezze dall’entroterra al mare. Per quanto riguarda Scario conosco questo paese da molti anni e con molto piacere ho potuto notare che ha mantenuto nel tempo la sua vera essenza“.

Ad accoglierlo sul porto turistico di Scario c’era il Sindaco Ferdinando Palazzo che ha omaggiato il noto chef con il gagliardetto del Comune di San Giovanni a Piro.

“Siamo molto contenti che il nostro Comune sia sotto i riflettori di note trasmissioni televisive – ha dichiarato Palazzo – È stata davvero una parentesi ‘gustosa’ e molto gradita dopo attimi di vera preoccupazione“.

Per la messa in onda delle sei puntate girate nel Cilento l’appuntamento è per il prossimo mese di settembre.

– Maria Emilia Cobucci –