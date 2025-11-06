Le telecamere del programma Rai “Il Provinciale” entrano nella Certosa di San Lorenzo a Padula
I magnifici spazi interni della Certosa di San Lorenzo a Padula saranno presto protagonisti degli schermi Rai.
Ieri mattina le telecamere de “Il Provinciale” sono entrate nella coloratissima cucina, poi nella ricca biblioteca, generalmente chiusa al pubblico e in altre stanze in cui i monaci pregavano e organizzavano le loro attività.
La grandezza artistica che connota la Certosa di Padula non smette di attirare curiosi e studiosi.
A portare gli spettatori negli antri della struttura sarà Franco Arminio, paesologo originario della procincia di Avellino che ha fatto della semplicità tipica delle aree interne il suo stile di vita e di lavoro.