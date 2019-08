Le telecamere de “La Vita in Diretta Estate” fanno tappa a Scario per scoprirne le bellezze

Sono sbarcate questo pomeriggio sul porto di Scario le telecamere de “La Vita in Diretta Estate“, il programma Rai che racconta le tradizioni dei borghi rivieraschi più belli d’Italia ma anche le coste e le spiagge più caratteristiche del Paese. Ed è stata proprio la Costa della Masseta, con le sue tipiche calette e l’acqua cristallina, la prima tappa fatta da Giuseppe Di Tommaso, conduttore del programma.

Un’area famosa non solo per le sue spiagge ma anche perché milioni di anni fa ha ospitato nelle sue grotte l’uomo di Neanderthal, come spiegato dal direttore del Polo Museale Franco Maldonato che ha ricordato anche le bellezze del Cenobio Basiliano, costruito dai monaci basiliani a San Giovanni a Piro, e la famosa casa del Pintor Josè Ortega presente a Bosco. Oltre alle bellezze naturalistiche si è parlato anche di tutela dell’ambiente con il Presidente della Pro Loco di Scario, Domenico Baldassarri, che ha ricordato la presenza nel porto dei seabin. Si tratta di contenitori che, messi nei porti, raccolgono tutte le particelle di plastica all’interno di un cestello e filtrano fino a 25mila litri di acqua all’ora.

“In Italia sono presenti solo 37 seabin – ha affermato Baldassarri – e Scario rientra tra le cinque località campane dotate di tale strumento che rappresenta per noi un motivo di vanto“.

La diretta con gli studi Rai si è conclusa con la testimonianza di un turista svedese che, arrivato a Scario per un breve periodo di vacanza, ha deciso di viverci per sempre. Infine le telecamere si sono soffermate sul banchetto allestito con prodotti e piatti tipici locali, che raccontano le tradizioni e l’arte culinaria tipica di un paese.

