Le giovanissime teggianesi Sara Gallo ed Eleonora Di Manna tra gli assaggiatori d’onore di “Celebrity Chef”, il programma di cucina condotto dal noto Chef Alessandro Borghese che va in onda su Tv8.

Sara ed Eleonora hanno preso parte al quinto episodio della 4^ stagione che sta andando in onda in queste settimane, ospiti del ristorante milanese di Borghese “Il lusso della semplicità”. Entrambe, infatti, si trovano a Milano per portare a termine i loro studi universitari.

Nel corso del programma due personaggi celebri si improvvisano chef, preparando un menù degustazione composto da tre portate nelle cucine dei due ristoranti di proprietà del conduttore a Milano e a Venezia. Aiutati dalla brigata, i concorrenti si contendono la vittoria come “Miglior Chef della serata”. A giudicare i piatti sono i clienti e i giudici del “Tavolo dello Chef”, la giornalista Maddalena Fossati e il cuoco Andrea Aprea.

Le due giovani teggianesi hanno degustato e giudicato le pietanze cucinate da Ciccio Graziani, ex bomber, allenatore e commentatore sportivo, e da Martin Castrogiovanni, stella azzurra del rugby. Sfidandosi a colpi di mestoli e padelle i due volti noti dello sport hanno portato sulla tavola dei commensali e dei giudici una serie di deliziosi piatti e alla fine anche Sara ed Eleonora sono state chiamate ad esprimere il proprio voto.

A vincere la puntata e a confermarsi “Miglior Chef della serata” è stato Martin Castrogiovanni. Mentre per le studentesse valdianesi in trasferta a Milano quella di “Celebrity Chef” è stata un’esperienza singolare ed emozionante che le ha molto divertite.