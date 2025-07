Cresce l’attesa per la partecipazione delle Tamburine dello Stato di Diano alla 28ª edizione delle “Giornate Medioevali” a San Marino, dove le giovani valdianesi sfileranno lungo le contrade del centro storico e saranno protagoniste della “Giostra dei Tamburi”, la competizione che le vedrà gareggiare con altri gruppi nel “Torneo della Libertà”.

Le Tamburine assieme agli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano sono l’orgoglio della Pro Loco Teggiano. Entrambi i gruppi, infatti, valorizzano le tradizioni medievali e contribuiscono alla straordinaria atmosfera che si respira a Teggiano l’11, 12 e 13 agosto in occasione della manifestazione “Alla Tavola della Principessa Costanza”.

Le Tamburine dello Stato di Diano rappresentano un unicum assoluto nel panorama nazionale: sono l’unico gruppo italiano di sole donne e la loro prima formazione risale alla fine degli anni ’90. Oggi il gruppo è composto da circa 20 elementi e unisce generazioni diverse in un unico battito di tamburo.

Gli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano, nati nel 2014, sono composti da oltre 30 ragazzi e ragazze di età compresa dai 10 ai 35 anni, suddivisi tra tamburi, timpani e bandiere. Si tratta di uno dei pochissimi gruppi di sbandieratori presenti nel Sud Italia, un vero vanto per la comunità locale.

La voglia di confrontarsi porta spesso entrambi i gruppi ad esibirsi anche al di fuori del Vallo di Diano: un modo per crescere e trarre sempre nuovi insegnamenti, ma anche per creare legami ed avviare nuovi rapporti di collaborazione.

Dal 25 al 27 luglio l’intero Vallo di Diano accompagnerà a San Marino i tamburi delle sue “principessine” con un solo ritmo, quello dei cuori di ciascuno di noi, tutti sincronizzati per dar loro la carica per vivere con serenità e passione la nuova avventura. L’impegno, la passione, l’amore per la propria terra e l’orgoglio di rappresentarla ovunque: ecco i cardini che motivano da sempre le Tamburine dello Stato di Diano.

Gli Sbandieratori, invece, sono appena rientrati da Antrodoco (Rieti), dove hanno partecipato alla Notte dei Tamburi. Saranno protagonisti ad agosto anche in un altro evento storico. Il gruppo si distingue per l’elevato coordinamento tra i movimenti, sempre svolti in sicurezza ma con grande impatto scenico. I lanci spettacolari delle bandiere si intrecciano con coreografie perfettamente sincronizzate al ritmo dei tamburi. Ogni esibizione richiede disciplina, concentrazione e autocontrollo, qualità indispensabili per eseguire con precisione movimenti complessi e sincronizzati, spesso effettuati in spazi limitati e davanti a un pubblico numeroso. Molti componenti del gruppo hanno iniziato questo percorso da bambini, imparando prima i movimenti più semplici, per poi affrontare gradualmente tecniche sempre più avanzate di lancio e presa. Il risultato è una formazione in grado di unire rigore tecnico e creatività artistica, con esibizioni che affascinano e coinvolgono il pubblico di ogni età.

“Con la loro energia, la loro passione e la forza dell’appartenenza entrambi i gruppi sono motivo di profondo orgoglio per tutta Teggiano – ha commentato il presidente della Pro Loco Biagio Matera – . Siamo grati a questi giovani per la loro grande passione e per i risultati raggiunti, spesso sacrificando il loro tempo libero. Raggiungere risultati così prestigiosi significa infatti impegnarsi con continuità in allenamenti anche molto serrati che si protraggono per l’intero anno e non solo nel periodo antecedente la festa medievale ‘Alla Tavola della Principessa Costanza’. Sono ragazzi e ragazze eccezionali che amano quello che fanno e vogliono migliorarsi e perfezionarsi, guidati al loro interno da chi nel tempo ha maturato più esperienza e partecipazione. Richiestissimi dentro e fuori dal Vallo di Diano in occasione delle più varie manifestazioni, rappresentano una testimonianza concreta dell’impegno della Pro Loco Teggiano nella valorizzazione delle eccellenze locali“.