Prosegue l’iniziativa delle aperture domenicali dei Centri Analisi Biochimica, che anche questo mese confermano la loro presenza al fianco dei cittadini con un nuovo appuntamento dedicato alla prevenzione.

Domenica 14 dicembre le sedi di Padula e Battipaglia resteranno aperte dalle 8.00 alle 11.00 per consentire a tutti di effettuare check-up completi a prezzi agevolati.

L’iniziativa, molto apprezzata nelle scorse settimane, nasce con l’obiettivo di offrire un servizio comodo e accessibile anche a chi per motivi di lavoro o impegni familiari trova difficoltà nel recarsi in laboratorio nei giorni feriali. Durante la giornata sarà possibile scegliere tra diversi pacchetti di analisi dedicate a uomini e donne, comprendenti esami fondamentali come emocromo, profilo lipidico, funzionalità epatica e renale, glicemia, vitamina D e altri controlli utili per monitorare il proprio stato di salute, tutto a costi super agevolati.

Le sedi coinvolte saranno: Padula 0975/742208 – Whatsapp 373/7832999 e Battipaglia 0828 621020 – Whatsapp 366/1148413.

I Centri Biochimica rinnovano così il loro impegno per una prevenzione semplice, rapida e alla portata di tutti, invitando la popolazione ad approfittare dell’apertura straordinaria di domenica 14 dicembre, un’ulteriore occasione per prendersi cura di sé in vista delle festività.

