Un’anziana di Agropoli è stata vittima di una truffa, finendo nell’ormai noto tranello del finto incidente.

I malviventi hanno contattato la malcapitata e le hanno raccontato che un familiare era rimasto coinvolto in un sinistro stradale e che per rimediare ai danni era necessario sborsare una somma di denaro.

I truffatori hanno così ingannato l’anziana e si sono presentati alla porta della vittima riuscendo a farsi consegnare oro e denaro.

Solo dopo essere finita nel tranello e aver contattato i familiari l’anziana ha scoperto di essere stata truffata. Non le è rimasto altro da fare se non denunciare l’accaduto ai Carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini.

Le autorità consigliano agli anziani di essere cauti e di non aprire la porta a sconosciuti, soprattutto se si presentano con scuse poco credibili. La tecnica del finto incidente è una delle più utilizzate dai truffatori per guadagnare la fiducia delle vittime e ottenere accesso alle loro case. È importante essere vigili e prendere precauzioni per proteggere sé stessi e i propri beni e, in caso di dubbio, contattare immediatamente le Forze dell’Ordine al numero 112.