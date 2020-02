Le bellezze del Cilento protagoniste di “Linea Verde” su Raiuno il 9 febbraio

“Linea Verde”, programma della domenica mattina di Raiuno, il 9 febbraio alle 12.20 dedica una puntata al Cilento e alle sue bellezze.

“Quando un forestiero viene al Sud piange due volte: quando arriva e quando parte”. Questo diceva il protagonista del film “Benvenuti al Sud” ed è ciò che hanno provato Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Peppone muovendosi nel Cilento nel corso della puntata che andrà in onda domenica.

In una cornice spettacolare, dai Templi di Paestum al mare e alla costa, parte integrante dell’Area Marina protetta a Santa Maria di Castellabate, i conduttori si sono mossi in un divertente viaggio per raccontare un territorio fortemente agricolo ma allo stesso tempo ricco di storia e di tradizioni.

Bufale campane, frittura di paranza, coltivazioni in serra di zenzero sono solo alcuni degli argomenti trattati insieme alle storie dei protagonisti.

– Chiara Di Miele –