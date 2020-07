Le Autolinee Curcio di Polla eliminano il distanziamento sociale a bordo su tutte le tratte regionali

Le Autolinee Curcio di Polla, in ottemperanza all’allegato 2 dell’ordinanza n.60 del 4 luglio (Aggiornamento linee guida per il settore del Trasporto Pubblico Locale) in deroga all’obbligo del distanziamento sociale eliminano da oggi il distanziamento sociale a bordo su tutte le tratte regionali, garantendo l’occupazione al 100% dei posti a sedere complessivi.

Le tratte interessate sono quelle del Golfo di Policastro, del Vallo di Diano, di Salerno e Fisciano e le linee del mare (solo quelle dirette nel Golfo di Policastro e non quelle per Scalea, Praia, Diamante ecc).

Non sono interessate le tratte delle linee del mare per la Calabria e quelle nazionali (Roma, Toscana e Umbria).

Rimane l’obbligo di utilizzare le mascherine a bordo, di acquistare preferibilmente i ticket viaggio dematerializzati (online sul sito curciostore.it o a mezzo piattaforma vendita biglietti online unicocampania.it).

Tutti gli autobus delle Autolinee Curcio continueranno ad essere sanificati quotidianamente.

– redazione –