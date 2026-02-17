Successo ieri alla prima prova del Campionato individuale regionale Gold Junior e Senior della Federazione Ginnastica D’Italia per le atlete dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan.

Laura Barone al suo primo anno da Junior ha conquistato l’argento nella classifica assoluta. Inoltre, in base al punteggio è risultata prima al cerchio e seconda a palla e a nastro. Nel massimo Campionato individuale Silver LE si è laureata Campionessa regionale, mentre per la categoria A3 Myriam Torre è risultata prima sia a corpo libero che a fune, in cui ottiene il punteggio di 13,500.

Greta Pellegrino nella categoria A5 si è qualificata vice campionessa e nella categoria A4 ha guadagnato l’argento all’assoluta. In base al punteggio è stata prima al corpo libero e seconda a palla.

Buoni risultati anche per Valentina Marino sempre nel Silver LE è stata 5^ alla classifica assoluta, per punteggio ha raggiunto il secondo posto al corpo libero e il terzo a palla.

“I miglioramenti in queste piccole ginnaste si notano giorno dopo giorno e solo grazie al loro impegno” afferma con gioia l’allenatrice.