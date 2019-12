Le atlete della “Danza & Ginnastica Kodokan” conquistano il Torneo di Ginnastica Ritmica a Mosca

Sono rientrate oggi dalla Russia le ginnaste della “Danza & Ginnastica Kodokan” dopo aver trascorso il lungo fine settimana nella capitale moscovita.

Le giovanissime Filomena Marmo e Vincenza Marmo hanno ottenuto tre primi posti ed un terzo posto al Torneo Internazionale di Ginnastica Ritmica a Mosca.

Filomena, di soli 6 anni, ha conquistato due Ori ed è stata incoronata con il diadema. Vincenza, di 9 anni, ha ottenuto un primo ed un terzo posto e tantissimi regali da Babbo Natale e dalla Principessa delle Nevi.

Un’esperienza indimenticabile per le giovanissime atlete che si sono confrontate con il top della Ritmica mondiale. Hanno, inoltre, potuto visitare la famosissima Piazza Rossa, il Cremlino e tutte le attrazioni offerte dalla stupenda città di Mosca, messe ancora più in evidenza in questi giorni illuminati per le imminenti festività.

Soddisfazione è stata espressa dalla Maestra Rosaria Bruno che può vantare ancora brillanti successi internazionali ottenuti grazie all’impegno e allo studio delle sue giovani allieve.

– Chiara Di Miele –