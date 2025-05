Si terrà il 31 maggio a Montesano sulla Marcellana un incontro tra i volontari della Protezione Civile e i cittadini al fine di diffondere la cultura dell’operato di questa importante organizzazione.

L’obiettivo dei volontari è far diventare i cittadini parte integrante del sistema di protezione civile. Questo implica rendere la popolazione consapevole del proprio ruolo nella prevenzione e nel contrasto ai rischi, promuovendo comportamenti consapevoli e la conoscenza delle misure di sicurezza.

La cultura della Protezione Civile non riguarda solo l’intervento in caso di emergenza, ma anche la prevenzione e la mitigazione dei rischi. Questo richiede che i cittadini siano informati sui rischi presenti nel loro territorio, sulle misure di prevenzione da adottare e sul comportamento da seguire in caso di emergenza.

La Protezione Civile Gruppo Lucano sede di Buonabitacolo affronterà queste tematiche anche con i cittadini di Padula il 5 giugno dalle ore 16:00. Sarà in questa occasione che verrà presentato il Campo scuola, Progetto del Dipartimento Nazionale, destinato ai ragazzi/e dai 10 ai 16 anni.