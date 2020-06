L’azione durante l’emergenza Covid e tanti progetti futuri per l’ANPAS Vola Sassano

In questi mesi contrassegnati dall’emergenza sanitaria l’Associazione di Pubblica Assistenza ANPAS Vola Sassano ha fornito un valido sostegno alla popolazione venendo incontro alle diverse esigenze scaturite dal lockdown.

La consegna di farmaci alle fasce deboli, ma anche della spesa o dei generi di prima necessità, la distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale come guanti e mascherine e le diverse donazioni alle categorie più fragili sono solo alcune delle azioni messe in campo dai volontari coordinati dal presidente dell’associazione, Margherita Marra.

Le attività di ANPAS Vola Sassano, però, non sono finite e nei prossimi mesi sono diversi i progetti che saranno messi in campo a favore della comunità in cui i volontari operano quotidianamente.

A questo proposito Margherita Marra precisa che “i nostri volontari associati sono esclusivamente quelli con la divisa che riporta il logo di ANPAS e che fanno parte della nostra sede ufficiale che si trova presso il Centro Polifunzionale a Silla di Sassano. Restiamo a disposizione di chiunque voglia chiederci supporto. Siamo ancora operativi nell’ambito dell’emergenza sanitaria e ci tengo a precisare che a Sassano siamo gli unici volontari di Protezione Civile ufficialmente riconosciuti e ci occupiamo di assistere la popolazione nel COC comunale“.

– Chiara Di Miele –