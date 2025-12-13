L’azienda valdianese Spolzino Termosanitari Srl ricerca un IT Specialist con comprovata esperienza nella gestione di infrastrutture informatiche, supporto tecnico avanzato e amministrazione di sistemi. La risorsa sarà coinvolta nelle attività operative e progettuali, garantendo la continuità dei servizi IT e contribuendo al miglioramento dei processi tecnologici aziendali.

Responsabilità principali

Gestione, manutenzione e monitoraggio di sistemi operativi Windows e Linux.

Amministrazione di reti LAN/WAN, firewall, VPN e apparati di rete.

Supporto tecnico agli utenti interni.

Gestione di server fisici e virtualizzati (es. VMware/Hyper-V).

Monitoraggio sicurezza informatica, gestione patching, antivirus e policy IT.

Installazione, configurazione e aggiornamento di applicativi aziendali (NTS ,QLIK,ZUCCHETTI REPLICA).

Redazione documentazione tecnica e procedure operative.

Collaborazione con team interni e fornitori per attività progettuali.

Requisiti tecnici richiesti

Ottima conoscenza ambienti Windows Server e Active Directory.

Conoscenza sistemi Linux (preferibile: Ubuntu, Debian, CentOS).

Competenze su firewall, VPN, routing e sicurezza (preferibili: pfSense, MikroTik, Fortinet).

Conoscenza infrastrutture virtualizzate (VMware ESXi o equivalenti).

Familiarità con database SQL (base amministrazione e troubleshooting).

Capacità di diagnosticare e risolvere problemi in modo autonomo e in team.

Requisiti personali

Approccio analitico e orientamento alla risoluzione dei problemi.

Affidabilità, organizzazione e attenzione ai dettagli.

Capacità di lavorare in team e gestire priorità.

Disponibilità a reperibilità programmata (ove richiesta).

Per info e candidature info@spolzino.it / 0975.45575

