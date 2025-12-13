L’azienda valdianese Spolzino Termosanitari Srl ricerca la figura di IT Specialist
L’azienda valdianese Spolzino Termosanitari Srl ricerca un IT Specialist con comprovata esperienza nella gestione di infrastrutture informatiche, supporto tecnico avanzato e amministrazione di sistemi. La risorsa sarà coinvolta nelle attività operative e progettuali, garantendo la continuità dei servizi IT e contribuendo al miglioramento dei processi tecnologici aziendali.
- Responsabilità principali
Gestione, manutenzione e monitoraggio di sistemi operativi Windows e Linux.
Amministrazione di reti LAN/WAN, firewall, VPN e apparati di rete.
Supporto tecnico agli utenti interni.
Gestione di server fisici e virtualizzati (es. VMware/Hyper-V).
Monitoraggio sicurezza informatica, gestione patching, antivirus e policy IT.
Installazione, configurazione e aggiornamento di applicativi aziendali (NTS ,QLIK,ZUCCHETTI REPLICA).
Redazione documentazione tecnica e procedure operative.
Collaborazione con team interni e fornitori per attività progettuali.
- Requisiti tecnici richiesti
Ottima conoscenza ambienti Windows Server e Active Directory.
Conoscenza sistemi Linux (preferibile: Ubuntu, Debian, CentOS).
Competenze su firewall, VPN, routing e sicurezza (preferibili: pfSense, MikroTik, Fortinet).
Conoscenza infrastrutture virtualizzate (VMware ESXi o equivalenti).
Familiarità con database SQL (base amministrazione e troubleshooting).
Capacità di diagnosticare e risolvere problemi in modo autonomo e in team.
- Requisiti personali
Approccio analitico e orientamento alla risoluzione dei problemi.
Affidabilità, organizzazione e attenzione ai dettagli.
Capacità di lavorare in team e gestire priorità.
Disponibilità a reperibilità programmata (ove richiesta).
Per info e candidature info@spolzino.it / 0975.45575
