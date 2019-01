L’azienda “Tostini Caffè” ricerca personale qualificato e con esperienza da inserire nel proprio organico.

In particolare si cercano persone per la segreteria, contabilità e marketing (in questo caso con ottima conoscenza di lingua inglese).

Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al numero telefonico 0975/395134